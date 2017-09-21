«أيوب»: مباراة الترجي صعبة ولكن ليست مستحيلة

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أكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة الترجي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في الثامنة مساء السبت المقبل، على ملعب رادس.

وأوضح «أيوب» أن صعوبة المباراة لا تعني استحالة تحقيق الأهلي التأهل من ملعب رادس، ولكن الأمر يحتاج لروح قتالية من جميع اللاعبين على مدار 90 دقيقة مدة المباراة، واللعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال ثغرات دفاع الترجي.

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وأضاف أيوب أن كل اللاعبين بالفريق لديهم إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة ـ بإذن الله- ببطاقة التأهل من تونس.

وأشار «أيوب» إلى أن الحضور الجماهيري في آخر مران قبل السفر لتونس كان له مفعول السحر؛ لأنه شد من أزر اللاعبين وزاد من ثقتهم في أنفسهم قبل تلك المواجهة المرتقبة. وكشف أيوب أن الجهاز الفني عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين للتأكيد على بعض النواحي الفنية، ولنسيان مباراة الذهاب واللعب على تحقيق الفوز والتأهل ـ بإذن الله ـ للمربع الذهبي.