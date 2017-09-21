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السفير المصري يستقبل بعثة الأهلي بتونس

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السفير المصري يستقبل بعثة الأهلي بتونس السفير المصري يستقبل بعثة الأهلي بتونس

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

حرص السفير نبيل الحبشي، سفير في تونس، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مطار تونس فور وصولها.

وقام السفير بتوجيه التعليمات لمسئولي السفارة بالمساعدة في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول بعثة الأهلي للأراضي التونسية، حيث وجه بتذليل أي عقبات أمام بعثة الفريق.

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وكانت البعثة غادرت القاهرة في الثامنة صباح اليوم الخميس، حيث تجمع اللاعبون في مطار القاهرة قبل السفر بساعتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 3/3 أو أكثر، للصعود إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتهى لقاء الذهاب 2/2.

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التحرير

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