سيف العمارى يكشف لـ«التحرير» تفاصيل برنامجه الانتخابي بالزمالك

التحرير

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أكد سيف العماري، المرشح المحتمل لمنصب أمين الصندوق بنادي الزمالك، على أن مشاركة الجمعية العمومية، في كل ما يخص الأمور المالية والإدارية في النادي، من أهم عوامل النجاح التي يسعى اليها دائمًا.

وقال العماري، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إن من ضمن خطته خلال الفترة المقبلة، حال نجاحه في الانتخابات، هي مشاركة الجمعية العمومية، في كل الأمور الخاصة بالنادي حيث أن الزمالك يعتبر ملكية عامة لأعضاءه وليس فقط لمجلس الإدارة.

وأضاف، أن حال انتخابه أمين صندوق نادي الزمالك، سيقوم بتقديم كشف حساب مفصل عن ميزانية النادي، والمصروفات والإيردات،خلال الفترة مابين شهر إلى ثلاث شهور، خلال اجتماعات مجلس الإدارة، بجانب عرض تفاصيل كشف الحساب على لوحة إلكترونية داخل النادي، لاطلاع الأعضاء عليه بصفه دورية، حرصاً على مشاركتهم لكل صغيرة وكبيرة، تخص ميزانية النادي.

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كما سيتقدم باقتراح، من أجل تشكيل لجنة باسم «لجنة تنمية الموارد»، من كبار رجال الأعمال والاقتصاديين من أعضاء نادي الزمالك، لوضع خطه لتنمية موارد النادي، وابتكار أفكار جديدة لخدمة النادي، حيث يمتلك الزمالك مجموعة كبيرة، من رجال الأعمال والاقتصاديين، من لهم باع طويل، في مجال تنمية الموارد، وهناك الكثير من الأعضاء، يعشقون النادي وقادرون على تقديم خدمات عديدة، ولكن خارج الصراع الانتخابي.

واستكمل العماري حديثة، اسعى خلال الفترة المقبلة، لجعل نادي الزمالك أسرة متوحدة، على قلب رجل واحد، من أجل النهوض بالنادي، الذي يعرف قيمتة الكثير داخل وخارج مصر.

واختتم حديثه: أعلم جيداً، صعوبة الفترة المقبلة والمنصب الكبير والمهم الذي اسعى لخدمة نادي الزمالك من خلاله «أمين الصندوق» ولكنى اثق، فى أعضاءه، لاستكمال مسيرة النجاح، وعلى الجميع التواجد في موعد الانتخابات، واختيار الأنسب والأصلح، لقيادة نادي الزمالك.