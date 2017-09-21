«التاريخ لن يفعل شيئا».. 4 أسلحة تدعم الأهلي في دك حصون الترجي

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لم يحقق الأهلي المطلوب من مباراة الذهاب أمام الترجي، وانتهى اللقاء بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، وهى النتيجة التي لا يستحقها الفريق الأحمر الذي أهدر العديد من الفرص المحققة، واستقبلت شباكه هدفا كوميديا.

ولم تحسم مواجهة الذهاب المتأهل حتى الآن، إلا أن الأهلي قادر على التأهل في الإياب، مثلما فعلها من قبل أكثر من مرة بنفس الصعوبات، وقد تكون هذه المرة أسهل، فالمارد الأحمر أثبت تفوقه بدنيا بشكل واضح في الشوط الثاني، وهدد دفاع الترجي المهزوز كثيرًا، إلى جانب العامل النفسي لدى لاعبي الفريق التونسي الذين يدركون بالطبع أن المواجهة لم تنته، وأن فريقهم خسر آخر مواجهتين أمام بطل مصر في تونس، 2-1 (2012 دوري أبطال إفريقيا)، (2015 الكونفيدرالية).

كما أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي، في تصريحاته عقب المباراة، أن هناك شوطا آخر لم يبدأ، وأشاد بما قدمه لاعبوه في الـ90 دقيقة الأولى، لكن كل هذا وحده لن يفعل شيئًا في رادس، فيجب عليه وضع أكثر من سيناريو للقاء حتى لا يفاجئه فوزي البنزرتي، الذي أربك حساباته بالضغط مبكرًا بكثافة عددية على الرباعي حسام عاشور، وعمرو السولية وعبد الله السعيد وعلي معلول، وهو ما أثر على دور أحمد الشيخ الهجومي، رغم صناعته أكثر من فرصة، وكذلك جونيور أجايي.

«التحرير» تستعرض 4 أسلحة يمكن استغلالها لدك حصون الترجي في رادس كالتالي:

1- الكرات العرضية

تعتبر الكرات العرضية هي الخطر الأكبر على دفاع فريق باب سويقة، فمعظم الأهداف التي تسكن شباك معز بن شريفية تأتي من عرضيات يفشل الدفاع في التعامل معها بشكل لافت للنظر، وهو ما شهدته أيضًا مباراة الذهاب، حيث سجل وليد أزارو للأهلي وأهدر مع الشيخ أخطر فرص اللقاء وسط ارتباك مدافعي الترجي.

2- المفاجأة

لا يربك حسابات أي مدير فني سوى أن تفاجئه بلاعب أو أكثر أو تكتيك مختلف خارج توقعاته، خاصة عندما تكون كتابًا مفتوحًا لخصمك، والأهلي يملك بعض الأوراق القادرة على تحقيق ذلك، في مقدمتهم صالح جمعة الذي يتألق أكثر عند الدفع به أساسيا.

البدري يمكنه أيضًا استغلال خبرة أحمد حمودي الإفريقية التي يفتقدها الشيخ، والاستفادة من انطلاقاته وقدراته على صناعة الفرص لزملائه، وجرأته على المرمى، وغيابه عن توقعات البنزرتي.

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ما يتميز به هشام محمد، من مساعدة زملائه في الاستحواذ على الكرة احتاجه الأهلي بشدة أمام الترجي، وهو الدور الذي كان يلعبه حسام غالي، ويتألق خلاله كل مرة في مثل هذه المواجهات، وبالنظر لغياب هذه الميزة عن الثنائي حسام عاشور والسولية، قد يكون نجم المقاصة السابق ورقة مهمة في حالة جاهزيته.

3- مؤمن زكريا

افتقد الأهلي في المباراة الأولى أحد أهم أسلحته الهجومية في السنوات الأخيرة مؤمن زكريا، في ظل هفوات دفاع الترجي التي لم يستغلها أزارو والشيخ وأجايي، وأفضل من يجيدها هو مؤمن، الذي كان هو الاختيار الأفضل من عماد متعب كبديل ثالث، في غياب عرضيات فتحي ومعلول.

4- شريف إكرامي

حفاظ شريف إكرامي على شباكه نظيفة في رادس سيمنح زملاءه قوة نفسية هائلة، خاصة بعد الهدف الغريب الذي سكن شباكه في مباراة الذهاب، وسيزيد من الضغط على لاعبي فريق الدم والذهب، وسيجعل الأهلي بحاجة إلى هدف واحد للتأهل، ولا أزمة إذا تأخر تسجيله حتى الدقيقة الأخيرة.