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مقتل صحفي أثناء تغطية مظاهرات بشمال شرقي الهند

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مصراوي Masrawy

مقتل صحفي أثناء تغطية مظاهرات بشمال شرقي الهند

02:59 م الخميس 21 سبتمبر 2017

مقتل صحفي أثناء تغطية مظاهرات بشمال شرقي الهند

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):

قالت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، إن صحفيا تلفزيونيا شابا قتل في ولاية تريبورا بشمال شرقي الهند أثناء تغطية مظاهرة .

وقال رئيس شرطة الولاية، ايه كيه شوكلا، إن شانتانو بوميك، 28 عاما، الذي يعمل لصالح قناة دنرات ، تعرض لهجوم والاختطاف مساء أمس الأربعاء أثناء حضوره مظاهرات نظمتها جبهة السكان الأصليين في تريبورا.

وقد وقع الحادث في مانداي بمنطقة ويست تريبورا.

وعثر على بوميك لاحقا وبه أثار عدة طعنات، وتوفى لدى وصوله المستشفى. وجرى احتجاز أربعة أعضاء بجبهة السكان الأصليين لاستجوابهم.

يشار إلى أن بوميك هو الصحفي الثاني الذي يقتل في الهند خلال شهر.

وكان الصحفي البارز والناشط جاوري لانكيش قد قتل خارج منزله في بانجالور في الخامس من سبتمبر الجاري، مما أدى لاندلاع مظاهرات واسعة النطاق وإثارة مخاوف بشأن أمن الصحفيين.

وذكرت " ان دي تي في" أن الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني نظموا مظاهرات في اجارتالا عاصمة تريبورا .

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