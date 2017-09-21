أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير النفط العراقي: إنجاز خطوات مهمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير النفط العراقي: إنجاز خطوات مهمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت

02:54 م الخميس 21 سبتمبر 2017

وزير النفط العراقي: إنجاز خطوات مهمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت

بغداد - (د ب أ):
صرح وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، اليوم الخميس، بأن اللجنة الفنية المشتركة بين العراق والكويت قطعت خطوات متقدمة ومهمة بهدف الاسراع في تنفيذ اتفاقية تصدير الغاز الخام العراقي الفائض عن الحاجة من حقل الرميلة الى الكويت .

وقال وزير النفط العراقي، في تصريح صحفي ، إن "اللجنة المشتركة استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بذلك ، وهي تضع الآن اللمسات الأخيرة من أجل تنفيذ الاتفاقية خلال الفترة القريبة القادمة" .

وأضاف أن "الاتفاق ينص على تصدير كمية 50 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الخام من حقل الرميلة في محافظة البصرة ضمن المرحلة الأولى وصولاً الى 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا ضمن المرحلة الثانية للاتفاقية" .

ورحب اللعيبي بـ "مصادقة الجانب الكويتي على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي النفط العراقية والبترول الكويتية وصدور مرسوم أميري بالموافقة على ما تضمنته المذكرة حول تطوير واستغلال الحقول الحدودية المشتركة وبما يخدم مصلحة البلدين".

ووصف اللعيبي مصادقة الجانب الكويتي بـ "الانجاز الكبير الذي تحقق بعد عقود من الزمن ، وهو يضع الأمور في نصابها الصحيح ويسهم في تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين ويعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع فرص الاستثمار وآفاق التعاون المشترك".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحيفة: الكويت تدعو سفير لمغادرة أراضيها

    أخبار

  • انطلاق تمرين عسكري في الكويت بمشاركة الجيش الأمريكي

    أخبار

  • تيلرسون يؤكد أهمية الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والكويت

    أخبار

  • الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات حول مساعيه لتحقيق السلام

    أخبار

إعلان

93cc8bb030.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية