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بلغة الإشارة.. محاضرات للتوعية بمخاطر فيروس الالتهاب الكبدي في مكتبة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بلغة الإشارة.. محاضرات للتوعية بمخاطر فيروس الالتهاب الكبدي في مكتبة الإسكندرية

02:56 م الخميس 21 سبتمبر 2017

بلغة الإشارة.. محاضرات للتوعية بمخاطر فيروس الالتهاب الكبدي في مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

نظمت إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مُبادرة "رُد كبدي"، فعالية بعنوان "اقضِ على التهاب الكبد الوبائي سي"، اليوم الخميس، تمثلت في محاضرات مصحوبة بترجمة للغة الإشارة للصم وضعاف السمع، في إطار تشجيع رواد المكتبة على القراءة والإطلاع في المجالات الطبية والعلمية بشكل عام.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، إن الفعالية جاءت نزولًا عن ما نادى به تقرير منظمة الصحة العالمية بضرورة الاستجابة العالمية بالتوعية ونشر البيانات الصحيحة عن التهاب الكبد الوبائي في أبريل الماضي.

وتضمنت الفعالية مجموعة من المحاضرات حول فيروس الالتهاب الكبدي من خلال أهم المراجع والتقارير التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، ألقاها مجموعة من الأطباء المتخصصين في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

وناقشت الفعالية تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن التهاب الكبد لعام 2017 وما كشفه من بيانات خاصة بأعداد الذين يعانون من فيروس التهاب الكبد "B" أو فيروس التهاب الكبد "C" في جميع أنحاء العالم وتداعيات المرض لمن يعجز عن العلاج.

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