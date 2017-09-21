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ضبط شقيقين بتهمة قتل صاحب حظيرة مواشي بسبب 200 جنيه بدمياط

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مصراوي Masrawy

ضبط شقيقين بتهمة قتل صاحب حظيرة مواشي بسبب 200 جنيه بدمياط

02:52 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط شقيقين بتهمة قتل صاحب حظيرة مواشي بسبب 200 جنيه بدمياط

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة بدمياط، اليوم الخميس، التحقيق مع شقيقين، بتهمة التورط في قتل صاحب حظيرة مواشي في مركز فارسكور بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح برفقة والدهما، وذلك عقب القبض عليهما في كمين أمني قبل ساعات، وتكثف قوات الشرطة جهودها لضبط "زيدان.م" والد المتهمين "إسلام.ز"، 32 عامًا، و"محمود.ز"، 27 عامًا.

واستقبل مستشفى طوارئ كفر سعد، قبل أسبوعين، أحمد طاهر العطار، البالغ من العمر 50 عامًا، في حالة حرجة بعد نقله من مستشفى فارسكور المركزي، وتبين إصابته بنزيف حاد في المخ وكسور في الجمجمة نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

وقال شهود عيان، إن المجني عليه تعرض لاعتداء من "زيدان.م"، وثلاثة من أولاده هم "عصام.م"، و"زيدان.م"، و"محمود.م"، فضلا عن "إسلام.ع"، وذلك عقب مشادات كلامية بسبب خلاف مادي على مائتي جنيه، واتهم شقيق المجني عليه هؤلاء بالشروع في قتله خلال تواجدهم في حظيرة مواشي يمتلكها بقرية شرباص.

وانتقلت قوة من مباحث مركز فارسكور، برئاسة الرائد محمد المليجي للتحقيق فى ملابسات الحادث، ووجهت النيابة بسرعة ضبط المتهمين وتكثيف البحث والتحري حول الواقعة.

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