سفارة إسبانيا بالقاهرة تنفى إعلان الطوارئ وإلغاء الحكم الذاتي في كتالونيا

القاهرة - (أ ش أ):

نفت سفارة أسبانيا بالقاهرة اليوم الخميس، ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في كتالونيا وإلغاء الحكم الذاتي فى الاقليم.

وقالت السفارة - في بيان صحفي اليوم - إنه فيما يتعلق بالإجراءات القضائية التى تم اتخاذها أمس في برشلونة، وما نشرته بعض وسائل الإعلام عن إعلان حالة الطوارئ فى إقليم كاتالونيا الإسباني وعن إلغاء الحكم الذاتي فى هذا الإقليم - "فلم يتم مطلقا إعلان حالة الطوارئ في إقليم كاتالونيا..المواطنون هناك يتمتعون بكافة حقوقهم الدستورية ومنها حق التظاهر، وليس أدل على ذلك من تلك المظاهرات التى شهدتها عدة مدن بالإقليم يوم أمس، وشارك فيها المواطنون دون أية مضايقات أو تدخلات من جانب السلطات الأمنية".

وأوضحت السفارة الإسبانية أن عمليات التفتيش لبعض المقار الحكومية في هذا الإقليم والقبض على بعض الأشخاص، تم بناء على أمر قضائي صادر من المحكمة فى برشلونة، مشيرة إلى أن "ما فعلته الشرطة فى هذا الشأن لم يكن أكثر من تنفيذ أمر قضائي وليس بناء على أوامر من وزارة الداخلية الإسبانية".

وشددت السفارة الإسبانية على أنه لم يتم مطلقا إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا، لافتة إلى أن "الأنشطة الوحيدة التى تم إلغاؤها هى التحضيرات والتجهيزات من أجل القيام باستفتاء غير دستوري، طبقا لقرار المحكمة الدستورية، وبالتالي فهو استفتاء غير قانوني".