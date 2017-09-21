بالصور- مدينة البندقية في دبي.والتنقل بـ " الجوندولا"

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كتبت- ميرا ماهر:

تقدم دبي عبر مشروع "فينيسيا العائمة" منتجع عائم، يعتبر الأول من نوعه في دبي والعالم العربي،

يشمل المنتجع 414 حجرة منها 188 وحدة تحت سطح البحر، بينما تعلو الوحدات الأخرى بطابق واحد فوق مستوى الماء.

كما يحتوي على 3 شواطئ رملية، و12 حمام سباحة على مستوى البحر، و 12 حمام سباحة في الطابق العلوي، بالإضافة إلى المطاعم المتنوعة في المنتجع.

كما ستستورد الشركة قوارب "الجوندولا" من إيطاليا خصيصاً لنقل نزلاء الفندق بين الغرف.

يبدأ العمل في المشروع مع بداية العام المقبل، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2020