أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

02:37 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ننشر نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2017-2018.

وينشر مصراوي نتيجة التنسيق للطلاب، وللحصول على النتيجة اضغط هنا (

https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4)

وقال رئيس جامعة الأزهر في تصريحات صحفية، إن إجمالي المتقدمين للتنسيق بلغ 84541، وأنه يمكن للذين تخلفوا عن التقديم البالغ عددهم 10339 تسجيل رغباتهم الكترونيا مع فتح باب التحويلات الذي ستعلن عنه الجامعة خلال الأسبوع الأول من الدراسة، التي ستبدأ السبت المقبل.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه تم للمرة الأولى توحيد الحد الأدنى بالكليات العملية طب البنين القاهرة والأقاليم 94% وطب البنات95,46%.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94%، ولطب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 بنسبة 93 % ولصيدلة القاهرة601 بنسبة 92,46 ولصيدلة أسيوط 591,5 بنسبة 91%، والحد الأدنى لهندسة القاهرة وقنا بنين 572 بنسبة 88%.

وأضاف جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 بنسبة 95,46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95,.8% ولصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 بنسبة 94% ولهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91,38% ولتمريض بنات القاهرة 586بنسبة 90,15%.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نتيجة تنسيق الأزهر: الطب 94 %.. والصيدلة 91 %.. والهندسة 88%

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يعرض على رئيس الوزراء تقريرًا بشأن بدء الدراسة

    أخبار

  • إبراهيم الهدهد: إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الخميس

    أخبار

  • جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول قبل 23 سبتمبر

    أخبار

إعلان

434da43410.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي