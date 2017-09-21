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وزير الداخلية يوافق على مد فترة سحب كراسات الالتحاق لمعاوني الأمن

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يوافق على مد فترة سحب كراسات الالتحاق لمعاوني الأمن

02:43 م الخميس 21 سبتمبر 2017

وزير الداخلية يوافق على مد فترة سحب كراسات الالتحاق لمعاوني الأمن

اللواء مجدي عبد الغفار

كتب - علاء عمران:

وافق اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على مد فترة سحب كراسات الالتحاق لمعاوني الأمن؛ وذلك نظرا للإقبال الشديد من المتقدمين، وتيسيرًا على المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل الشرطي.

وتقرر مد فترة سحب كراسات الالتحاق للراغبين من (الذكور – الإناث) بمعاهد مصلحة التدريب، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري وحتى يوم 5 أكتوبر المقبل؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأعداد المتزايدة من راغبي الالتحاق.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل الشرطي "معاوني الأمن"، ونظرًا للإقبال الشديد من المتقدمين

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