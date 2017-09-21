فستان «حنان مطاوع» وقبلة «بدير».. 7 لقطات من مهرجان «همسة للآداب والفنون»

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على مسرح "سيد درويش"، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والأدب في مصر والعالم العربي، أقيمت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "همسة الدولي للآداب والفنون"، مساء أمس الأربعاء، وحملت الدورة اسم الفنانة القديرة "مديحة يسري"، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم رجاء الجداوي وأحمد بدير وياسر جلال وحنان مطاوع وغيرهم.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من اللقطات اللافتة للأنظار في المهرجان..

1- أحمد بدير

لفتت قبلة الفنان "أحمد بدير" للفنانة القديرة "رجاء الجداوي" أنظار الكثيرين، حيث التقطت عدسات كاميرات المصورين لقطة لقبلة "بدير" عرضته لكثير من الانتقاد.

2- رجاء الجداوي

كشفت الفنانة "رجاء الجداوي" في كلمة ألقتها بالمهرجان عن سبب عدم طلب الفنانة "مديحة يسري" المساعدة من أحد، موضحة بأنها عندما سألتها عن السبب في ذلك، أجابتها "يسري" بأن طلب المساعدة من الناس مذلة، وأنها لم تقبل بذلك حفاظًا على كرامتها.

3- حنان مطاوع

بإطلالة رقيقة وجذابة، لفتت الفنانة "حنان مطاوع" الأنظار إليها في المهرجان، حيث تألقت بفستان أسود اللون وبتسريحة شعر مختلفة جعلتها أكثر أناقة، كما حرصت على حضور المهرجان بصحبة زوجها، وفازت بجائزة أفضل ممثلة لعام 2017.

4- إيمان سيف

حرص القائمون على المهرجان على تكريم اسم الفنان الراحل وحيد سيف عن مجمل أعماله، وتسلمت عنه الدرع ابنته "إيمان وحيد سيف".

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5- سهر الصايغ

شهد الحفل تكريم الفنانة الشابة "سهر الصايغ" عن دورها في مسلسل "كفر دلهاب"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وبدت "الصايغ" بزيادة في الوزن.

6- نورين كريم

الفنانة نورين كريم، الشهيرة بـ"حسيبة القرعة" بعد دورها في مسلسل "طاقة نور" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، حرصت على حضور الحفل وتألقت بإطلالة أنيقة رغم قصر شعرها بعد حلقه بالكامل للظهور في المسلسل.

وظهرت "نورين" في إحدى الصور إلى جوار الفنانة صفوة الشهيرة بدور "سمية" في فيلم "هي فوضى".

7- ياسر جلال

تم تكريم الفنان "ياسر جلال" في مهرجان "همسة للفنون والآداب"، وظهر "جلال" بنفس اللوك الذي تألق به في مسلسل "ظل الرئيس" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.