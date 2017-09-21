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السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في نيويورك

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السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في نيويورك السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في نيويورك

التحرير

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التقى الرئيس عبد الفتاح ، رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، اليوم الخميس، خلال زيارته لنيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة 72  للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى السيسي، أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ، وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره للسيسي، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين.

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وأكد السيسي أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية قيام الجانبين بالعمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها، انطلاقا من الاقتناع بمردودها الكبير والهام على مصالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى دورها في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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التحرير

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