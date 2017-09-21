منها «كيا بيكانتو» و«مازدا 3».. أسعار أشهر 12 سيارة مستعملة في السوق

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استطاعت السيارات المستعملة أن تعيد اكتشاف نفسها بقوة خلال الفترة القليلة الماضية، لا سيما بعد أن ارتفعت أسعار الإصدارات الجديدة بشكل واضح، ما أدى إلى حالة إحجام واضحة لدى الجمهور، حيث لم تعد السيارات الشعبية التي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار "هيونداي فيرنا" و"رينو لوجان" و"شيفروليه لانوس" وغيرها، حيث لم تعد أسعار تلك الإصدارات في متناول الطبقات المتوسطة.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة في مصر للراغبين في الشراء قبل أيام نشاط سوق السيارات الرسمية الجمعة والأحد..

1- هيونداي إلنترا

تتراوح أسعارها الأوتوماتيك للموديلات من 2003 إلى 2016 بمستويات تتراوح بين 80 ألفا و330 ألف جنيه، وذلك في إطار الحالة الحالية للسوق.

2- مازدا 3

واحدة من السيارات التي استطاعت أن تثبت نفسها بقوة منذ منتصف العقد الماضي، وتعرض إصداراتها بالسوق من موديلات 2008 وحتى 2017، بأسعار تتصاعد تدريجيا من 120 ألفا إلى 380 ألف جنيه.





3- بيجو 301

على الرغم من عمرها القصير في السوق المصرية، فإنها لاقت استحسانا واسعا من جانب الجمهور، وتتوافر موديلاتها التي تمتد منذ عام 2014، بأسعار تتراوح بين 180 ألفا و230 ألف جنيه.



4- كيا بيكانتو

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية في الوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، جذب شرائح غير النساء في مصر، ويتراوح سعرها بين 70 و200 ألف جنيه للموديلات من 2005 وحتى 2016.





5- كيا سيراتو

تعد منافسة "هيونداي إلنترا" الأولى في السوق المصرية، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2005 وحتى 2017، بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 400 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.







6- بروتون جين 2

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حققت نجاحًا وانتشارًا واسعين على مدى الأعوام القليلة الماضية، وتعرض موديلاتها من 2006 وحتى 2016 بأسعار من 75 ألفا إلى 250 ألف جنيه.

7- نيسان صني

واحدة من السيارات الشهيرة في السوق المصرية بالوقت الحالي، واستطاعت من خلال الشكل الجديد، الذي ظهر في 2014 الحصول على شريحة كبيرة من السوق، ويتراوح سعرها من 100 إلى 180 ألف جنيه للموديلات من 2010 وحتى 2016.

8- سوزوكي سويفت

تعرض موديلاتها التي تمتد من 1990 وحتى 2015 بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 30 ألف جنيه وحتى 290 ألف جنيه، أما "سويفت ديزاير" فهي النسخة المتطورة من السيارة اليابانية وتعرض موديلاتها بأسعار لا تتجاوز 215 ألف جنيه.

9- ميتسوبيشي لانسر

تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق المصرية، وهي واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة، وتتراوح أسعار موديلاتها من 2010 إلى 2015 في الفئة السعرية من 150 ألفًا إلى 300 ألف جنيه.

10- سكودا أوكتافيا

هي أشهر سيارة للشركة التشيكية على الإطلاق فى السوق المصرية، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا أهلها لأن تكون واحدة من إصدارات الصف الأول للسيارات السيدان داخل مصر، وتعرض موديلاتها فى سوق السيارات من 2005 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 450 ألف جنيه للفئات الأحدث من السيارة.

11- هيونداي فيرنا

تعد أشهر سيارات القائمة في مصر، وتعرض موديلاتها من 2002 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 50 ألفا وتتصاعد تدريجيًا حتى 210 آلاف جنيه.

12- رينو لوجان

واحدة من السيارات الأشهر في مصر، وتعرض موديلاتها في الوقت الحالي من 2010 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 95 ألفا وحتى 280 ألف جنيه.