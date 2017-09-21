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ضبط مرتكبي سرقة خزينة من مكتب صاحب سلسلة صيدليات بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط مرتكبي سرقة خزينة من مكتب صاحب سلسلة صيدليات بالجيزة

02:29 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط مرتكبي سرقة خزينة من مكتب صاحب سلسلة صيدليات بالجيزة

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الجيزة، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة خزينة من داخل مكتب صاحب مجموعة صيدليات بالهرم.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، قد تلقوا بلاغا من صاحب مجموعة صيدليات، باكتشافه سرقة خزينة بداخلها 620 ألف جنيه، و28 ألف دولار أمريكي، وبعض الأوراق، من داخل مكتبه الإداري بدائرة قسم شرطة الهرم.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث، بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد هوية الجناة، وهم "باسم.ر"، 33 سنة، سبق اتهامه في قضية سرقة، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا، و"محمد.س"، "37 سنة، ميكانيكي"، و"محمد.أ"، 22 سنة، و"بكر.ن"، 37 سنة، ترزي، و"فاروق.م"، 46 سنة، سائق، و"عمر.ه"، 23 سنة، فني الكترونيات"، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتخلصهم من الخزينة بإلقائها بترعة الرشاح بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم بإرشادهم ضبط الخزينة وانتشالها، ومبلغ 250 ألف جنيه، و14 ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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