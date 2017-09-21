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بالصور.. توقيع عقد لإعادة تشغيل مصنع السماد المتوقف منذ 8 أعوام بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. توقيع عقد لإعادة تشغيل مصنع السماد المتوقف منذ 8 أعوام بالأقصر

02:23 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر توقيع عقد مع شركة بداية للخدمات البيئية وبدائل الطاقة بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لإعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل جنوب الأقصر المتوقف منذ أكثر من 8 سنوات ليعمل في مجال تدوير المخلفات والقمامة.

وأوضح اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أن مصنع السماد بمنطقة الحبيل بمساحة تصل إلى 5.5 فدان، وطاقة تصميمية للتشغيل 120 طن يومي ومجهز بمعدات ثابتة ومتحركة وكهرباء وبئر ارتوازي وأجهزة مختلفة، ومكبس كرتون، وكسارة بلاستيك، وأجهزة إطفاء ومعدات حديثة، كان قد توقف عن العمل منذ عام 2008، لذلك عملت سلطات المحافظة على رفع كفاءة المصنع وإعادة طرحه للمستثمرين لتشغيله كمصنع لتدوير المخلفات.

وأشار زين العابدين إلى أن طرح المصنع جاء وفقًا لاشتراطات محددة للتعاقد، وهي منح المتعاقد فترة 3 أشهر بحد أقصى للتجهيز، وأن تكون مدة التعاقد 9 سنوات تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي للمصنع، وعلى المتعاقد الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة وفقًا للمقاييس المحددة للمصنع.

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