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مميش ورئيس موانئ دبي العاملية يوقعان عقد شراكة (صور)

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مميش ورئيس موانئ دبي العاملية يوقعان عقد شراكة (صور) مميش ورئيس موانئ دبي العاملية يوقعان عقد شراكة (صور)

التحرير

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وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، عقد شراكة بين الجانبين، اليوم الخميس، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية. 

وجاء توقيع مميش وبن سليم بتوقيع بالأحرف الأولى، تمهيدا للتوقيع النهائي عليها، فور استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة. 

وأعلن مميش عن أن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كيلومترا مربعا بمنطقة عين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومترا مربعا، فضلا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترا مربعا تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.

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وأضاف أن الشراكة تستهدف تطوير ميناء عين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومترا مربعا، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.

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ولفت إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين والإمارات، وتنفيذا لموافقة الرئيس عبد الفتاح على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيرا إلى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة.

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من جانبه، صرح بن سليم بأن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بالإمارات لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، والعمل على إقامة مشروعات تنموية بما يحقق الصالح العام للبلدين، مشيرا إلى أن المشروع المستهدف بالشراكة سيؤدي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمقصد ووجهة عالمية، وليست معبرا فحسب، وذلك بما تتضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر. 

وتابع أن دخول موانئ دبي العالمية في هذه الشراكة يعكس ثقتها الكاملة في المصرية لتذليل كافة العقبات وتوفير سبل إنجاح المشروع، وأن المستهدف تحويل منطقة المشروع إلى امتداد للمنطقة الحرة بجبل علي، والاستفادة بشبكة الشركات الدولية المتواجدة بجبل علي وغيرها.

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التحرير

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