الجيزة تشن حملة تفتيش على البواخر النيلية والكافيهات بشارع النيل

كتبت- ندى الخولي:

شن حي الوراق وجنوب الجيزة بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق، حملة مساء أمس الأربعاء واستمرت حتى بعد منتصف الليل على العائمات السياحية والبواخر النيلية و"الكافيهات" والمطاعم السياحية بشارع النيل للتأكد من سلامة تراخيصها واشتراطات السلامة والأمان.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، في بيان صحفي، إن الحملة تهدف إعادة الانضباط لهذه المنشأت وكشف أي مخالفات من النواحي الصحية والبيئية ومدى الالتزام بالتراخيص الصادرة.

وأضاف أن اللجنة ضمت الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة ورخص المحلات والإعلانات وشرطة المرافق، وقامت الحملة بالمرور على المنشأت بشكل مفاجئ وتحرير مخالفات للمنشأت المخالفة.