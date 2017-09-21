أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الجيزة تشن حملة تفتيش على البواخر النيلية والكافيهات بشارع النيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيزة تشن حملة تفتيش على البواخر النيلية والكافيهات بشارع النيل

02:24 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الجيزة تشن حملة تفتيش على البواخر النيلية والكافيهات بشارع النيل

كتبت- ندى الخولي:

شن حي الوراق وجنوب الجيزة بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق، حملة مساء أمس الأربعاء واستمرت حتى بعد منتصف الليل على العائمات السياحية والبواخر النيلية و"الكافيهات" والمطاعم السياحية بشارع النيل للتأكد من سلامة تراخيصها واشتراطات السلامة والأمان.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، في بيان صحفي، إن الحملة تهدف إعادة الانضباط لهذه المنشأت وكشف أي مخالفات من النواحي الصحية والبيئية ومدى الالتزام بالتراخيص الصادرة.

وأضاف أن اللجنة ضمت الصحة والتموين والطب البيطري والبيئة ورخص المحلات والإعلانات وشرطة المرافق، وقامت الحملة بالمرور على المنشأت بشكل مفاجئ وتحرير مخالفات للمنشأت المخالفة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القاهرة يوضح كيفية استغلال المواقع التي يتم إخلائها بالمناطق

    أخبار

  • محافظ القاهرة: منع إقامة شوادر الخراف على الأرصفة

    أخبار

  • حي الهرم يشن ينظم حملات مكبرة تستهدف التعديات على محطات الكهرباء بهضبة

    أخبار

  • بالصور- مسيرة بالبواخر النيلية للتوعية بدور التمريض في الخدمة الصحية

    أخبار

إعلان

d0961392a7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي