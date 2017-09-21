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لماذا رفض نجم تشيلسي الشاب تمثيل منتخب إنجلترا؟

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لماذا رفض نجم تشيلسي الشاب تمثيل منتخب إنجلترا؟ لماذا رفض نجم تشيلسي الشاب تمثيل منتخب إنجلترا؟

التحرير

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في مفاجأة كبيرة، وافق لاعب تشيلسي الشاب تامي أبراهام، على اللعب لصالح منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، رغم مشاركته مع الإنجليزي تحت 21 عاما في 9 مباريات دولية.

وكشف أماجو بينيك، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، الصديق المقرب من والد أبراهام، أن اللاعب الصاعد، 19 عامًا، يستطيع اللعب في ، إذا تأهل منتخب نيجيريا إلى مونديال 2018.

وولد أبراهام في العاصمة البريطانية لندن ولكنه يحتفظ بحق اختيار اللعب لصالح نيجيريا كون والده يحمل الجنسية النيجيرية، وكونه لم يلعب أي مباراة مع المنتخب الأول حتى الآن.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بينيك قوله: "لقد كان لي حديث صادق ومثمر للغاية مع تامي ووالده في الأسبوع الماضي، كان حوارا مطولا ولكن يمكنني أن أخبركم رسميا أنه وافق على اللعب لصالح نيجيريا وليس إنجلترا".

وأضاف: "لقد أدرك أنه سيحظى بفرصة أكبر معنا، كما أن موهبته ستمنحه القدرة على الصراع لحجز مكان له في الفريق، إذا ما تأهل المنتخب النيجيري لروسيا فستكون لديه فرصة لتمثيل وطن الآباء".

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وسجل أبراهام، الذي يلعب مع تشيلسي على سبيل الإعارة قادما من نادي سوانسي، 3 أهداف لصالح المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما، كما سبق له وأن سجل مع منتخبي إنجلترا تحت 18 و19 عاما.

وتسير نيجيريا في الطريق الصحيح نحو التأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخها، حيث تتربع على صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية بفارق 3 نقاط عن زامبيا قبل مرحلتين فقط على نهاية التصفيات.

وتستطيع نيجيريا حسم بطاقة التأهل للمونديال إذا فازت على زامبيا في المباراة التي يلتقي فيها البلدان الشهر المقبل في المرحلة القادمة من التصفيات الأفريقية.

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التحرير

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