عبقريته في المباريات وسحره في التدريبات.. راكيتيتش يتحدث عن ميسي

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أشاد الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بنجم الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك حسبما أفاد اليوم الخميس، في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي إكسبريس».

وقال راكيتيتش: «كصانع ألعاب، أنا سعيد بأنني ألعب مع أفضل مهاجم في العالم، مع ليونيل ميسي، ترى العبقرية في كل مباراة، ورغم كل هذا، فإن ميسي في التدريبات يستطيع مضاعفة هذا العدد من الأهداف بنسبة 20 إلى 50 بالمئة، كل كرة تصل إليه في وقت التدريب نرى العجب والسحر».

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وأضاف النجم الكرواتي: «إنّه لأمر يسعدني، حتى كمشجع لكرة القدم، وما هو أعظم أنني أتمكن من اللعب معه يوميًا، رغم تميز ميسي، فإني فخور باللعب أيضًا بجوار نيمار وتشافي هيرنانديز من قبل، والآن بجوار لويس سواريز وأندريس إنييستا وجيرارد بيكيه».

يذكر أن ميسي سجل 9 أهداف في الدوري الإسباني، ليتصدر هدافي الليجا حتى الآن، كما أنه أحرز هدفين في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.