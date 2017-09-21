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التدخل السريع تطارد حدادا سرق هاتف فتاة بالهرم لمروره بأزمة مالية

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مصراوي Masrawy

التدخل السريع تطارد حدادا سرق هاتف فتاة بالهرم لمروره بأزمة مالية

02:07 م الخميس 21 سبتمبر 2017

التدخل السريع تطارد حدادا سرق هاتف فتاة بالهرم لمروره بأزمة مالية

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

طارد شرطيان من قوات التدخل السريع أحد الأشخاص؛ لاتهامه لخطف هاتف فتاة بالهرم.

البداية أثناء تواجد أمين شرطة وعريف من الإدارة العامة لمرور الجيزة، المعينان لخدمة التدخل السريع بمنطقة اللبيني، شاهدا أحد الأشخاص يخطف هاتف محمول من طالبة تبلغ من العمر 18 سنة، أثناء تحدثها فيه.

ولاحق الشرطيان المتهم، وتمكنا من ضبطه وبحوزته الهاتف، وتبين أنه حداد، يبلغ من العمر 24 سنة، مقيم بمحافظة الغربية، وأقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية

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