إحالة محامي ردّ قاضى "محاكمة القرن" للجنايات بتهمة التزوير (مستندات)

كتب – محمود السعيد:

أحال المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، المحامي عبد العزيز عامر، أحد المدعين بالحق المدني في "محاكمة القرن" للجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية وتقديمها إلى جهات حكومية للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادي.

وجاء نص الاحالة أنه في غضون عامي 2014 و2015 اشترك بطريق المساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسني النية – في تزوير محررين لهاتين الجهتين والتي للدولة نصيب في مالها هما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ في 14 يناير 2015 وعقد اشتراك توريد غاز طبيعي المؤرخ في 11 يناير 2015 بأن ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفين مزورين فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما فضبط المحرران أنفى البيان على ذلك الأساس فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرى -انقضت الدعوى الجنائية قبلها بالوفاة-وآخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين هما "عقدي البيع" المؤرخين 5 يونيو 1993 و 13 أغسطس 2014 بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه بان أمداه بالبيانات المراد إثباتها فيها فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الأول بتوقيع عزاه زورا إلى المجنى عليها هانيه راسم بن كامل ليثبت تصرفها في مسكنها بالبيع زورا وبهتانا للمتوفاة ومن بعدها المتهم بموجب العقد الأخير والذى استعملها فيما زورا من أجله مع علمه بذلك بأن قدمها الى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لتوزيع الغاز بواسطة وكيل حسن النية للاعتداد بما أثبت به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات .

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثا و 41 و42 و214 مكررا و 215 من قانون العقوبات لذلك وبعد الاطلاع قررت النيابة إحالته للجنايات.

وكان المحامي عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدني فى قضية القرن قد تقدم بدعوى لرد هيئة المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس الاسبق حسنى مبارك بدعوى تهديد المحكمة لهم في إحدى جلسات نظر القضية بفصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة الشهود وقيام حرس أحد الشهود بالاعتداء على محامٍ ودفعه على الأرض.