مجلس الدولة ينظم دورات تدريبية لقضاة الفتوى والتشريع

كتب- محمود الشوربجي:

وافق المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، على تنظيم مركز الدراسات والبحوث القضائية برئاسة المستشار الدكتور محمد كمال منير، دورة تخصصية بعنـوان "مهــارات قسـم الفـتوى" للأعضاء الذين التحقوا بإدارات الفتوى لأول مرة، برعاية المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

ويتناول البرنامج تقاليد العمل في قسم الفتوى، واختصاصات إدارات ولجان الفتوى، والمشكلات العملية للمناقصات والمزايدات، ولجان البت وضوابط مراجعة العقود التي تبرمها الدولة، والأحكام التي تضمنها قانون الخدمة المدنية الجديد.