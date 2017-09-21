سائق بالشيخ زايد.. شرع في قتل راكب بزجاجة فقطعت شرايين يده

كتب - محمد شعبان:

توصلت تحريات مباحث الجيزة إلى ملابسات العثور على جثة سائق داخل سيارته بالشيخ زايد، أمس الأربعاء.

تلقى اللواء خالد منير، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، إخطارا من العميد أيوب أبو رجيلة، مدير قطاع تأمين أكتوبر، بالعثور على سائق داخل سيارة ميكروباص أمام "هايبر وان".

انتقل العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة سائق يبلغ من العمر 23 سنة، به آثار قطع بشرايين إحدى اليدين، وبحوزته كافة متعلقاته الشخصية.

تحريات المقدم عمرو حجازي، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، كشفت أن مشادة كلامية حادة وقعت بين المتوفى وأحد الركاب بسبب رغبته في تحميل راكب زيادة بالمقعد الخلفي، تطورت إلى مشاجرة، حاول على إثرها السائق التعدي على الراكب بزجاجة، لكن مع تدخل الأهالي حدثت إصابته.

جهود الرائد محمد المسلمي، معاون مباحث الشيخ زايد، أشارت إلى أن أحد أصدقاء السائق حاول إسعافه، لكن بعد تأكده من أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، تركه داخل السيارة.