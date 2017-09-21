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بالصور.. إزالة تعديات على 105 أفدنة أملاك دولة في الفرافرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة تعديات على 105 أفدنة أملاك دولة في الفرافرة

02:17 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على مقابر

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة مشتركة مع مديرية الأمن بالمحافظة، تعديات على 105 أفدنة من أملاك الدولة بقرية أبوهريرة التابعة لمركز الفرافرة.

كانت حملة مكبرة بقيادة اللواء محمد الفحام، رئيس مركز الفرافرة، وبإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء عبد الرحمن شحاتة، نجحت في تنفيذ 3 قرارات إزالة إدارية صادرة من الحدة المحلية لمركز الفرافرة، لتعديات بالزراعة على أراضي من أملاك الدولة في مناطق زراعة 16 وزراعة 14ومناطق متفرقة تابعة لوحدة المحلية لقري أبو هريرة بمركز الفرافرة.

وجرى تنفيذ قرارات الإزالة على نفقة المتعدين وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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