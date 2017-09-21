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بحث مقترحات تطوير عزبة "أبو عوف" ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بحث مقترحات تطوير عزبة "أبو عوف" ببورسعيد

02:14 م الخميس 21 سبتمبر 2017

عقد محافظ بورسعيد اجتماع لبحث تطوير منطقة عزبة أبو

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماع اليوم الخميس، لبحث المقترح المقدم لتطوير منطقة عزبة أبو عوف بعد أن تم الانتهاء من إخلائها.

وأكد "الغضبان" خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالجانب الحضاري الذي ستكون عليه المنطقة باعتبارها تقع على بحيرة المنزلة، عند المدخل الغربي لبورسعيد، وتبلغ مساحتها أكثر من 33 فدانًا.

وشدد المحافظ على الاستغلال الأمثل للمساحة كاملة لتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أن إزالة العشوائيات التي كانت على تلك المساحة كانت تمثل حلمًا لكافة القيادات وأبناء بورسعيد.

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