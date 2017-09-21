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ميناء دمياط يُصدّر 6 آلاف طن فوسفات ويستقبل 7 سفن عملاقة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يُصدّر 6 آلاف طن فوسفات ويستقبل 7 سفن عملاقة

02:10 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ميناء دمياط يُصدّر 6 آلاف طن فوسفات ويستقبل 7 سفن عملاقة

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم الخميس، بعدما انتهى مسؤولو القطاع من تصدير 6550 طن يوريا و5850 طن فوسفات وإعادة تصدير 2800 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2631 طن قمح، في حين غادرت 86 سيارة بحمولة 4240 طن قمح.

واستقبلت هيئة 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 26 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 171 ألفا و935 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53825 طنًا.

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