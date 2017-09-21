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إعدام 150 كيلو أغذية و120 لتر عصائر فاسدة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

إعدام 150 كيلو أغذية و120 لتر عصائر فاسدة بالمنوفية

02:08 م الخميس 21 سبتمبر 2017

إعدام 150 كيلو أغذية و120 لتر عصائر فاسدة بالمنوفية

أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

شن فريق مراقبة الأغذية بإدارة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حملة للمرور على المنشأت الغذائية في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بالمرور على المنشآت العذائية في محيط المنشآت التعليمية.

وجرى المرور على 44 منشأة غذائية، وأخذ 70 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل لتحليلها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر جنحة صحية، والغلق الإداري لـ14 منشأة، كما تم إعدام 150 كيلو أغذية و120 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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