إعدام 150 كيلو أغذية و120 لتر عصائر فاسدة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شن فريق مراقبة الأغذية بإدارة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حملة للمرور على المنشأت الغذائية في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بالمرور على المنشآت العذائية في محيط المنشآت التعليمية.

وجرى المرور على 44 منشأة غذائية، وأخذ 70 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للمعامل لتحليلها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر جنحة صحية، والغلق الإداري لـ14 منشأة، كما تم إعدام 150 كيلو أغذية و120 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.