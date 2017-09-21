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بتقليد صوت نسائي.. ضبط نصاب انتحل صفة شقيق مستشارة برئاسة الجمهورية

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مصراوي Masrawy

بتقليد صوت نسائي.. ضبط نصاب انتحل صفة شقيق مستشارة برئاسة الجمهورية

02:07 م الخميس 21 سبتمبر 2017

بتقليد صوت نسائي.. ضبط نصاب انتحل صفة شقيق مستشارة برئاسة الجمهورية

تعبيرية

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت مباحث الأموال العامة بمكتب وسط وشرق الدلتا اليوم الخميس، من القبض على شاب عاطل يقيم في طنطا انتحل صفة مستشاره برئاسة الجمهورية للنصب على المسؤولين وإنهاء مصالح المواطنين بمقابل مالي كبير.

واعترف المتهم أمام المقدم محمد طلال مفتش المباحث، أنه انتحل هذه الصفة وكان يتصل بالمسؤولين مقلدًا صوت نسائي ويطلب منهم تنفيذ ما يطلبه.

وكان اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،تلقى بلاغا من أستاذ بجامعة المنصورة بقيام شقيق مستشارة برئاسة الجمهورية بالحصول على 170 ألف جنيه لتعيين نجله في إحدى الشركات ولم ينفذ ذلك.

وكشفت تحقيقات فريق البحث أن "عمرو" 27 عاما، حاصل على بكالوريوس سياحة ويقيم بمنطقة الجلاء فى طنطا يقوم بإنهاء مصالح المواطنين بمقابل مالي مستغلا منصب شقيقته، تم ضبط المتهم وكانت المفاجأة أن المتهم ليس له شقيقة من الأصل وهو الذي اخترع صفة المستشارة الوهمية مستغلا قدرته على تقليد صوت النساء في اتصالاته مع المسؤولين الكبار على مستوى جميع الوزارات والمحافظات، وأنه بدأ ذلك قبل عام بإنهاء مصلحة لزميله في طنطا مقابل 10 آلاف جنيه ثم وسع من نشاطه ونجح في إنهاء كثير من الطلبات بنفس الاسم والصفة، وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

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