مدير أمن الإسكندرية يتفقد كنيسة القديسين (صور)

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تفقد اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اليوم الخميس، في جولة مفاجئة، الخدمات المعينة على كنيسة القديسين (خليل حمادة) بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وشدد النمر على جميع القوات باليقظة التامة في أثناء أداء واجبهم، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية بالمهام المكلفين بها.

كما راجع ودقق مواقع الخدمة التأمنية للكنيسة، ووجه بالحرص الشديد على الأمن الشخصي للقوات، وإلمامهم بالمهام التأمنية للمنشأة، حفاظا على حياتهم وحياة المواطنين.

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تأتي الجولة في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمداومة متابعة تأمين كافة المنشأت الحيوية والهامة العامة والخاصة.





