أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مدير أمن الإسكندرية يتفقد كنيسة القديسين (صور)

Google+ Print
مدير أمن الإسكندرية يتفقد كنيسة القديسين (صور) مدير أمن الإسكندرية يتفقد كنيسة القديسين (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تفقد اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اليوم الخميس، في جولة مفاجئة، الخدمات المعينة على كنيسة القديسين (خليل حمادة) بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وشدد النمر على جميع القوات باليقظة التامة في أثناء أداء واجبهم، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية بالمهام المكلفين بها.

كما راجع ودقق مواقع الخدمة التأمنية للكنيسة، ووجه بالحرص الشديد على الأمن الشخصي للقوات، وإلمامهم بالمهام التأمنية للمنشأة، حفاظا على حياتهم وحياة المواطنين.

شاهد أيضا

تأتي الجولة في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمداومة متابعة تأمين كافة المنشأت الحيوية والهامة العامة والخاصة.

تنزيل (1)
تنزيل (3)
تنزيل (2)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي