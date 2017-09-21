البدري يدرس الاعتماد على مؤمن زكريا أساسيًا

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يدرس حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بمؤمن زكريا، لاعب القلعة الحمراء، أساسيًا، أمام الترجي التونسي، في ربع نهائي دور أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار المدير الفني للقلعة الحمراء، بعد ظهور النيجيري، جونيور أجاي، لاعب الفريق، بصورة سيئة أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي البطولة الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 3/3 أو أكثر، للصعود إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتهى لقاء الذهاب 2/2.