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العروض الوهمية لـ«كوبر» تُعثر مشوار الفراعنة نحو التأهل للمونديال

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العروض الوهمية لـ«كوبر» تُعثر مشوار الفراعنة نحو التأهل للمونديال العروض الوهمية لـ«كوبر» تُعثر مشوار الفراعنة نحو التأهل للمونديال

التحرير

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

تزايدت في الأونة الأخيرة، بعض الأنباء حول تلقي الأرجنتيني هيكتور المدير الفني لمنتخب الأول، عددًا من العروض سواء من الأندية أو المنتخبات التي ترغب في التعاقد معه.

الأحاديث زادت بقوة عن عروض كوبر، قبل أقل من 20 يومًا على مباراة مصر الحاسمة أمام الكونغو برازافيل، والتي ستقام يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وتعتبر مباراة مصر أمام الكونغو، هي أهم مباريات الفراعنة خلال العام الجاري، لا سيما وأن الفوز فيها مع خسارة أوغندا من غانا، في نفس الجولة، سيؤهل الوطني مباشرة لمونديال ، دون الانتظار لمباراة الجولة الأخيرة بين مصر وغانا، بمدينة كوماسي الغانية.

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ورغم أهمية المباراة المرتقبة، إلا أن هناك سيل من العروض إنهال على المدرب الأرجنتيني لعل أبرزها فريق فالنسيا الإسباني، وآخرها تجدد مفاوضات الاتحاد الجزائري معه للتعاقد معه من أجل تدريب محاربي الصحراء.

كوبر تلقى عددًا من العروض مثل منتخب الإكوادور والجزائر وليبيا والكاميرون، وغيرها من الأندية الأوروبية والخليجية، حيث رفض البت فيها قبل الانتهاء من مشوار المنتخب بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

ويبدو أن عددًا من تلك العروض ما هي إلا "وهمية"، إلا أنها تهدد مشوار الفراعنة في تصفيات المونديال، لا سيما وأنه من الطبيعي أن تشغل بال المدرب الأرجنتيني عن مباراة الكونغو المقبلة.

ولابد أن يفصل المدرب الأرجنتيني نفسه عن كل ما يتم تداوله في الأونة الأخيرة، ولا يلقي بالًا لتلك العروض، لحين الانتهاء من مباراة الكونغو المقبلة، على الأقل بنتيجة إيجابية، لحسم التأهل للمونديال بعد غياب دام 27 عامًا.

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التحرير

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