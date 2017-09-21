«البترول»: تكرير 25 مليون طن زيت خام.. وتحقيق 41 كشفا جديدا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2016/2017، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.

وخلال الاجتماع أكد وزير البترول أن الهدف الاستراتيجى لقطاع البترول يأتي فى إطار السياسة العامة للدولة وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير المواني البترولية، موضحا أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتى ثماره خلال الفترة القادمة.

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول -رغم التحديات التى واجهته- نجح فى توفير كل احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى 2016/2017 بكميات بلغت حوالى 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تكرير حوالى 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير، أسهمت فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وأشار إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 122.4 مليار جنيه خلال العام، تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلية موضحا أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 204.3 مليار جنيه فى مقابل 81.9 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلية بالأسعار المدعمة.

ومن جانبه استعرض المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال العام المالى 2016/2017، حيث أوضح أن برنامج عمل الهيئة استهدف تحقيق الدور المنوط بها فى تعزيز زيادة الإنتاج البترولى وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق 41 كشفا بتروليا جديدا (28 كشفا للزيت الخام و13 كشفا للغاز الطبيعى) مما أسهم فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، وبلغ متوسط الإنتاج البترولى حوالى 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا، وقد أسهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% منها، ومن المخطط زيادته إلى 670 ألف برميل خلال عام 2017/2018.

شاهد أيضا

ولفت إلى توقيع الهيئة 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار، منها اتفاقيتان جديدتان وتعديل لثلاث اتفاقيات سارية، وأنه لأول مرة تدخل الهيئة شريكا فى مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول فى حقل سيبا للغاز بجنوب العراق بنسبة 15%، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بلغت حوالى 5 مليارات دولار من الشركاء الأجانب فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما أسهم فى تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيدا لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطة البترولية.

وأشار إلى أن إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات وكذلك القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردى المنتجات البترولية خلال العام بلغ نحو 19.3 مليار دولار و38 مليار جنيه، موضحا أن الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 5.2 مليار دولار بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات، مما أسهم فى تشجيع الشركاء الأجانب على الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة، حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير لعام 2017.