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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على مقابر "كرم عمران" بقنا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على مقابر "كرم عمران" بقنا

01:59 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينه قنا، لإزالة التعديات الواقعة على المقابر بقرية كرم عمران، بمركز قنا يرافقه اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأشار محافظ قنا إلى أن الحملة نفذت 9 قرارات إزالة تعديات المواطنين على المقابر المخصصة لقريتي كرم عمران وأبنود والبالغ مساحتها 75 فدانًا بالإضافة إلى 21 فدانًا مخصصة للمشروعات العامة لخدمة أهالي القريتين.

وشاركت في الحملة العديد من المعدات الثقيلة واللوادر التابعة للوحدات المحلية لمركز قنا بالتنسيق مع مديرية أمن قنا وقوات الشرطة والأمن المركزي.

وأكد الهجان استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والمتابعة الدورية واليومية، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين مشددًا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

وأضاف مدير أمن قنا، أن هناك تنسيق بين محافظة قنا ومديرية الأمن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الموجودة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بصفة مستمرة لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون.

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