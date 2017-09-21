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ضبط لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بشارع الهرم

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مصراوي Masrawy

ضبط لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بشارع الهرم

01:58 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ضبط لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بشارع الهرم

لحوم فاسدة - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث بالجيزة أحد فروع سوبر ماركت أولاد رجب بشارع الهرم.

تمكنت المأمورية بمشاركة مفتشي الأغذية والطب البيطري من ضبط المدير المسؤول "وليد.ع"، 35 سنة، و55 كجم لحوم مفرومة ومقطعات لحوم فاسدة.

بسؤاله، أكد المتهم أنه يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم لطرحها للمترددين على السوبر ماركت عقب إعادة تعبئتها في أكياس دون بيانات.

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مصراوي Masrawy

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