ضبط لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بشارع الهرم

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة أحد فروع سوبر ماركت أولاد رجب بشارع الهرم.

تمكنت المأمورية بمشاركة مفتشي الأغذية والطب البيطري من ضبط المدير المسؤول "وليد.ع"، 35 سنة، و55 كجم لحوم مفرومة ومقطعات لحوم فاسدة.

بسؤاله، أكد المتهم أنه يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم لطرحها للمترددين على السوبر ماركت عقب إعادة تعبئتها في أكياس دون بيانات.