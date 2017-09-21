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وفد رئاسي رفيع المستوى يغادر إلى أبو ظبي

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مصراوي Masrawy

وفد رئاسي رفيع المستوى يغادر إلى أبو ظبي

02:02 م الخميس 21 سبتمبر 2017

وفد رئاسي رفيع المستوى يغادر إلى أبو ظبي

الرئيس

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وفد رفيع المستوي من رئاسة الجمهورية متوجهًا إلى أبوظبي بالإمارات في زيارة تستغرق عدة أيام.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن الوفد أنهى إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار بالمطار على الطائرة المصرية المتجهة إلى أبو ظبي.

يذكر أن الرئيس السيسي متواجد حالياً في الأمم المتحدة للمشاركة في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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