وفد رئاسي رفيع المستوى يغادر إلى أبو ظبي
وفد رئاسي رفيع المستوى يغادر إلى أبو ظبي
02:02 م الخميس 21 سبتمبر 2017
الرئيس السيسي
كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وفد رفيع المستوي من رئاسة الجمهورية متوجهًا إلى أبوظبي بالإمارات في زيارة تستغرق عدة أيام.
وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن الوفد أنهى إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار بالمطار على الطائرة المصرية المتجهة إلى أبو ظبي.
يذكر أن الرئيس السيسي متواجد حالياً في الأمم المتحدة للمشاركة في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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