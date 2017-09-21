​التعليم: تطبيق عقوبات على من يثبت تعاطيه للمخدرات من عمال المدارس

القاهرة- أ ش أ:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تحويل العاملين الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات بالمدارس للشئون القانونية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

وأضاف خيري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتقدر دوره الهام وتعاونه المثمر وتترك له إمكانية التوسع في عملية الكشف لتشمل إدارات تعليمية أكثر وفقا لميزانيته، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال التعاون في هذا الشأن حفاظا على طلابها.

يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد أعلنت أنه تم الكشف على 989 عاملًا ومعاوني الخدمات بالمدارس في إدارات البساتين ومصر القديمة والسيدة زينب وعابدين والشرابية والزاوية الحمراء وباب الشعرية والساحل وغرب القاهرة وروض الفرج التعليمية.

وتبين تعاطي 94 حالة للمخدرات بنسبة 9.5 %، منهم 61 حالة تعاطي للترامادول و19 حالة تعاطي لمخدر الحشيش و14 حالة تعاطي متعدد "ترامادول وحشيش".

وقام الصندوق بتوفير الكواشف لتكثيف حملات، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي الأتوبيسات المدرسية التي حققت نجاحًا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث تم الكشف على 3536 سائقًا بالمدارس خلال العام الدراسى الماضي، واكتشاف 123 حالة تعاطى بنسبة 3.5% بعدما كانت 7.6% خلال عام 2015/2016، وخلال عام 2014/2015 كانت النسبة 12%.