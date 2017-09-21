الصحة: توافر 13 ألف حقنة "ألبومين" لمرضى الكبد

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الخميس، توافر 12 ألف و750 حقنة ألبومين والخاصة بمرضى الكبد، و1000 حقنة جاما خاصة بنقص المناعة، مشيراً إلى أنه يتم شراء منتجات الـfactor لحالات سرطان الدم "الهيموفيليا" أولاً بأول.

ولفت مجاهد في تصريحات صحفية، إلى أنه يتم صرفها بموجب تقارير طبية معتمدة من لجنة ثلاثية بها أطباء أمراض الدم واستشاري أمراض دم من مستشفيات وزارة الصحة أو فاكسيرا، موضحًا أن تضييق شروط الصرف جاءت لضمان وصول المنتج لمستحقيه في الوقت المناسب، ولتفادي عيوب التخزين الناتج عن الشراء الجائر للمنتج خوفًا من اختفائه وقت الاحتياج ولعدم وصوله إلى السوق السوداء.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، أنه تتم المتابعة على الصرف بصفة مستمرة من قبل لجنة فنية ومالية وإدارية مدربة مختصة بصرف وتوزيع مشتقات الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم (فاكسيرا)، كما يتم التوزيع دورياً على فروع بنك الدم السويسري على مستوى المحافظات عن طريق مندوب من كل محافظة بسيارة مجهزة لاستلام الكمية المخصصة أو وفق الاحتياج عن طريق إرسال مندوب من فاكسيرا ويتم احتساب الكمية بناءً على معدل الصرف بكل محافظة بحيث لا يكون هناك نقص للمنتجات.