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سر شعبية الشاي في إنجلترا مَهر عروسة.. تعرف على قصتها

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مصراوي Masrawy

سر شعبية الشاي في إنجلترا مَهر عروسة.. تعرف على قصتها

01:33 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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كتبت- ميرا ماهر:

حظي الشاي بشعبية كبيرة في إنجلترا، وهو في منزلة القهوة بالهيل في والتركية في بلادها. لكن لا يعلم العديد منا السبب وراء سر تعلق البريطانيين بالشاي.

ويرجع السر وراء الشاي الانجليزي امرأة برتغالية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة " bbc"، هذه المرأة هي ابنة ملك البرتغال "كاثرين براجانزا"، ومن كان يريد طلب يد كاثرين للزواج، يجب عليه دفع مهر كبير للغاية، بالإضافة إلى إحضار أوراق الشاي من مدينتي طنجة ومومباي في الهند بناءً على رغبتها وطلبها.

حيث كان الشاي يحظى بشعبية كبيرة لدى الطبقة الأرستقراطية في البرتغال بسبب تجارتها مع الصين. 

وعندما وصلت كاثرين إلى إنجلترا، لم يمنعها ذلك من طلب مشروبها المفضَّل، حتى وإن تحملت المملكة البريطانية جهودًا كبيرة في إحضار الأوراق الخضراء من مزارعها الأصلية في آسيا وأفريقيا.

انتشرت أوراق الشاي في إنجلترا، وحظيت بشعبية كبيرة مع مرور الزمن، وانتقل من داخل قصور الملوك إلى الشعب البريطاني الذي أحبه وارتبط لاحقًا في ثقافته وتاريخه.

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