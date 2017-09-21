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حظر ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات في دمياط

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مصراوي Masrawy

حظر ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات في دمياط

01:54 م الخميس 21 سبتمبر 2017

حظر ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات في دمياط

الكتب

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إنه وجه السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بإحالة أي مدير مدرسة في الإقليم إلى التحقيق في حالة ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات، مشيرًا إلى أنه يتابع مع مديري الإدارات التعليمية استعدادات المدارس لاستقبال العام الجديد.

جاء ذلك على هامش افتتاح محافظ دمياط، 4 مدارس جديدة بمركزي فارسكور الزرقا، بتكلفة 19 مليون جنيه، وهي مدرسة "الحوراني الإعدادية المشتركة" إحلال كلي، وتضم 12 فصلاً بتكلفة 3.975 ومدرسة "فارسكور الثانوية الميكانيكية" إحلال جزئي بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتضم 15 ورشة ومدرسة "أولاد خلف الابتدائية" بتكلفة مليوني جنيه وتضم 8 فصول، ومدرسة "دقهلة الابتدائية" رقم 1 إحلال كلي، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتحتوي على 32 فصلًا.

ووافق المحافظ على فتح مدارس المحافظة يومي الخميس والجمعة للمدارس التي بها أعمال صيانة لسرعة الانتهاء من إجراءات الصيانة قبل بدء العام الدراسي.

وأوضح طه أنه جرى توزيع 95% من الكتب المدرسية على طلاب جميع المدارس بنسبة 99% للتعليم الابتدائي و92% للتعليم الإعدادي و96% للتعليم الثانوي و86 % للتعليم الفني.

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