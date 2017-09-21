بالصور.. انفجار خط مياه شرب في المنوفية

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المنوفية - مروة فاضل:

شهدت 4 قرى بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، انقطاعًا لمياه الشرب عقب انفجار خط مياه بحاري بقطر 10 بوصات يغزي قرى "دناصور، وزاوية البقلي، وبشتامي، وعمروس".

وانتقل فريق من شركة المياه والصرف الصحي والوحدة المحلية بقرية دنشواي، لإصلاح العطل والسيطرة على انفجار الخط، وسحب المياه من الشوارع.