بالصور.. انفجار خط مياه شرب في المنوفية
بالصور.. انفجار خط مياه شرب في المنوفية
01:50 م الخميس 21 سبتمبر 2017
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بالصور - قبل 72 ساعة من بدء الدراسة.. مدارس بورسعيد تحت حصار القمامة
المنوفية - مروة فاضل:
شهدت 4 قرى بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، انقطاعًا لمياه الشرب عقب انفجار خط مياه بحاري بقطر 10 بوصات يغزي قرى "دناصور، وزاوية البقلي، وبشتامي، وعمروس".
وانتقل فريق من شركة المياه والصرف الصحي والوحدة المحلية بقرية دنشواي، لإصلاح العطل والسيطرة على انفجار الخط، وسحب المياه من الشوارع.
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