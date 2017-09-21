تاجر في «البط» ولهذا السبب ذهب إلى دكتور نفسي.. 9 تصريحات مثيرة لـ«حميدة»

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محمود حميدة، فنان مثير للجدل، يليق بجميع الأدوار الدرامية والكوميدية والأكشن وغيرها، يحوي الكثير من الأسرار الجذابة التي جعلته اختيار الفنانة "أنوشكا" في ثاني حلقات برنامجها الجديد "صالون أنوشكا" عبر فضائية dmc.

ونستعرض فيما يي أبرز تصريحات "حميدة" في "صالون أنوشكا"، أمس الأربعاء.

1- أول قصة حب

أوضح الفنان محمود حميدة أنه عاش كثيرا من قصص الحب، ولكنه حكى أول قصة حب في حياته، قائلًا: "أول حب في حياتي هو سهير مراتي أم بناتي، حبيتها وأنا عندي 5 سنين، وهي أصغر مني بسنة، ولما كنا في طور المراهقة انفصلنا وكل واحد راح في حتة، وبعدين رجعنا اتجوزنا، فدي أول حب في حياتي".



2- أصحاب الفضل

تحدث الفنان محمود حميدة عن أصحاب الفضل في مسيرته الفنية، وخص بالذكر المخرج أحمد خضر، حيث كان صاحب الفضل عليه في تقديمه على شاشة التليفزيون، وكذلك السيناريست فايز غالي، حيث كان أول من قدمه للسينما، مؤكدًا أنه لم يكن يعرفهما من قبل، وأضاف "حميدة": "فضل خيري شلبي عليا كبير أوي لأنه عرفني بناس ماكنتش أعرفها، وخلاني أقرأ لأدباء ماكنتش أعرفها، والأستاذ هاشم صالح هو اللي عرفني على كل المفكرين اللي بيشتغلوا في تاريخ الفكر العربي، في ناس كتير لها أفضال عليا كتير مانكرهاش أبدًا".



3- "السعادة مش بالفلوس"

نفى الفنان محمود حميدة أن تكون سعادته مرتبطة بالمادة، وقال: "بابقى سعيد بوجودي، زي ما بأبقى سعيد إني موجود في الشغل وفي البيت وباكلم عيالي وبالعب مع أحفادي"، أما عن أكثر ما يسعده، فقال: "باحب اللمة جدا، بس أنا طبيعتي منطو، ولحد سن 16 سنة ماكانش عندي أصحاب".



4- أول أجر

لم يخجل الفنان محمود حميدة من ذكر أجره في بداية مشواره الفني، وقال: "زمان كانوا بيسألوني في فيلم "الإمبراطور" إنت بتاخد كام، كنت باقولهم أنا وأحمد زكي بناخد 102 ألف"، وأوضح: "كان هو بياخد 100 ألف وأنا ألفين"، وأضاف: "لما باقول الكلام دا لتلامذتي دلوقتي مابيبقوش مصدقين".



5- الفنانون الأكثر تأثيرًا

كشف حميدة عن الفنانين الأكثر تأثيرًا في مشواره الفني، قائلًا: "في أساتذة كبار كنت باتعلم منهم ومبسوط وأنا شغال معاهم، زي أمينة رزق والأستاذ عبد الله غيث".



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6- تربية بناته

بعض الأسرار الشخصية الخاصة بعائلته كشفها الفنان محمود حميدة قائلًا: "أبويا الله يرحمه وأمي ما كانوش موافقين على الطريقة اللي باربي بيها البنات، لأن احنا في مجتمع بيدني من قيمة المرأة، وكل حاجة ماتخرجيش ماتلبسيش، أنا لأ، اللي عايزه تعمله تعمله، ولا باوجههم ولا أي حاجة، وكانت دي المشكلة إزاي إنت لا تلقن بناتك الأصول إيه، وهي كائن محترم خلقه ربنا زيي بتعرف تتصرف".

7- فترة الطفولة

تحدث الفنان محمود حميدة عن العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته، قائلًا: "اتربيت من صغري عايز أعمل راجل وأبقى ليا شأن كبير، لكن ماعشتش فترة طفولة، بس ماعرفتش كدا غير لما كبرت وحصلي أزمة نفسية، وعرفت من دكتور نفسي إني ماعشتش فترة الطفولة"، وأضاف: "عشت فترة الطفولة بعد الـ45 سنة، لما بقيت أتعامل مع أطفالي وباعيش الطفولة دي معاهم".



8- أحمد زكي

كشف الفنان محمود حميدة عن رأيه في الفنان أحمد زكي، قائلا: "بقدوم أحمد زكي تغير مفهوم الوسامة في السينما، في العشر سنين اللي قبله كان مفهوم الوسامة المثال بتاع حسين فهمي".



9- المتاجرة في "البط"

في محاولة منه لكسب المزيد من المال اتجه الفنان محمود حميدة للتجارة بعيدًا عن الفن، موضحًا أنه تاجر في عدة أشياء، من بينها البط والحبوب والبهائم وغيرها.

