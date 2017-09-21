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حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الإسماعيلية

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حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الإسماعيلية حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الإسماعيلية

التحرير

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أصدر اللواء محمد علي شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث.

وتم تصعيد الرائد محمد سكر من معاون قسم شرطة ثالث إلى رئيس لمباحث قسم شرطة القنطرة غرب، ونقل المقدم عماد عبد الرؤوف من رئيس مباحث القنطرة غرب إلى رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة، ونقل النقيب عبد الله العادلي من معاون مباحث قسم شرطة أبو صوير إلى معاون مباحث قسم تأمين الطرق، وتعيين النقيب عبد الرحمن عبد السلام بدلا منه.

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شملت الحركة أيضا نقل النقيب مصطفى محمد من فرقة الشمال إلى معاون مباحث قسم القصاصين، والنقيب عصام شاهين من معاون مباحث قسم شرطة أول إلى معاون مباحث قسم شرطة ثالث، وتعيين النقيب عبد الرحمن المصري وكيلا لقسم الأموال العامة، ونقل النقيب محمد فاروق إلى مباحث تأمين الطرق.

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التحرير

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