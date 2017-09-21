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أمن الشرقية يستعيد سيارة مسروقة منذ 4 سنوات في أكتوبر

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أمن الشرقية يستعيد سيارة مسروقة منذ 4 سنوات في أكتوبر أمن الشرقية يستعيد سيارة مسروقة منذ 4 سنوات في أكتوبر

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، من استعادة سيارة مُبلغ بسرقتها منذ 4 سنوات بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "أحمد.س"، 39 سنة، حاصل على ليسانس شريعة وقانون، وذلك أثناء قيادته سيارة رقم (404796 ملاكي جيزة) ماركة هيونداي فضية اللون.

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بالاستعلام عن السيارة، تبين أنه مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 6745 جنح أول أكتوبر لسنة 2013، وتم التحفظ على المتهم والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.

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