بعضها سيصدمك.. أسوأ 9 سيارات في معرض «فرانكفورت»

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على الرغم من كون العديد من الشركات العالمية تتنافس دومًا لعرض الأفضل في المحافل الدولية الخاصة بالسيارات على مستوى العالم، التي كان آخرها معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في ألمانيا، غير أن ذلك لا يكفي لإبهار الجمهور، لا سيما أنه يركز على العديد من التفاصيل التي قد لا تحسب لها الشركات العالمية المصنعة للسيارات حسابًا بشكل واضح.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "توب سبيد" أسوأ الإصدارات والموديلات والمفاهيم الاختبارية التي تم عرضها في فرانكفورت خلال الأسبوع الماضي..

1- ثاندر باور

فوجئ الجمهور بظهور أحد الإصدارات التي تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، إلا أن المشكلة تكمن في كون الشركة التي نفذتها لم تكن مشهورة على الإطلاق، حيث تم التوصل إلى هويتها بعد عناء، فهي شركة من هونج كونج صغيرة عرضت 3 إصدارات في المعرض الدولي، تدعي بأن أحدها يملك قدرة على ضخ قوة 650 حصان.

2- BMW I Vision

عرضت الشركة الألمانية العملاقة مفهوما اختباريا جديدا للسيارات الكهربائية، إلا أن السعر المقترح له يبدو مبالغا فيه، حيث تعرضها بـ50 ألف دولار دون مميزات قوية، وإذا تمت إضافتها فإن سعر السيارة سيصبح 80 ألف دولار، ويظل وجه النقد للسيارة في أنها ستنافس موديلات مثل تيسلا3 و"BMW i5"، وكلاهما يتمتع بأسعار أقل، وهو ما يعني أن مصير السيارة يبدو مجهولًا.

3- كيا بروسيد

على الرغم من الضجة الإعلامية التي حظيت بها قبل بدء المعرض الدولي في فرانكفورت، فإن المفهوم الاختباري الجديد للشركة الكورية، والمعزز بأحدث تقنيات المكابح المكتشفة حالا، لم ينجح في اجتذاب إعجاب الجمهور بشكل واضح.

4- مرسيدس EQA

مفهوم اختباري يبدو جيدا للغاية، كون القليل من السيارات الكهربائية هي التي تصلح للاستخدام داخل المدن، إلا أن عرضها بسعر غال قد يحول دون أن تكون السيارة ضمن الأفضل في المعرض الدولي في فرانكفورت.

5- مرسيدس GLC

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واحدة من المفاهيم الاختبارية المغايرة، حيث استعرضت الشركة الألمانية العملاقة، أحدث قدراتها في مجال صناعة خلايا الوقود، غير أن سعرها قد يكون عائقًا في انتشارها على مستوى الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من توفيرها بداية حقيقية لانطلاق السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

6- مرسيدس بروجكت 1

على الرغم من اعتقاد الأغلبية العظمى من المواقع العالمية المعنية بالسيارات، بأنها النجمة الأكثر بريقًا في فرانكفورت، فإن "توب سبيد" ترى أن سعرها وربما معدلاتها التي تتناسب مع طابعها كواحدة من السيارات الهجين، لا يمثل إنجازًا كبيرًا للشركة الألمانية العملاقة.

7- BMW X7

زودت شركة "BMW" الألمانية العملاقة، سيارتها الكروس أوفر بتعديلات خاصة على مستوى الأداء المعروفة باسم "I performance" الشهيرة، إلا أن غياب بعض النقاط الهامة في تصميم السيارة من الخارج وضعها في قائمة الأسوأ بالمعرض الدولي.

8- ميني كوبر GP

يعتقد الموقع العالمي أن السيارة تعاني من بعض الأمور الخاصة في جهاز الملاحة "GPS" الخاص بها، وهو الأمر الذي أدى إلى تناقص قدراتها التنافسية بشكل واضح في المعرض الدولي.

9- أسبارك أول

هي شركة يابانية راعت العديد من المميزات التقنية الخاصة بالسيارات الرياضية، إلا أن جزمها بقدرات السيارة الخارقة، بأنها تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة في ثانيتين فقط، دون إثبات حقيقي لذلك، كان أسوأ ما يمكن أن يلصق بالشركة اليابانية الصاعدة.