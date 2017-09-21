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​الطرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري بمسيرة في الدراسة غدًا

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مصراوي Masrawy

​الطرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري بمسيرة في الدراسة غدًا

01:36 م الخميس 21 سبتمبر 2017

​الطرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري بمسيرة في الدراسة غدًا

عبدالهادي القصبي

كتب- محمود مصطفى:

تحتفل مشيخة الطرق الصوفية، غدًا الجمعة، بالعام الهجري الجديد، بتنظيم مسيرة بمنطقة الدراسة، بعد صلاة العصر.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المسيرة تضم عددا كبيرا من مريدي الطريقة، وسيتم التجمع في مسجد صالح الجعفري، بمنطقة الدراسة، بعد صلاة العصر، والتوجه إلى مسجد الحسين الذي تقام به الاحتفالات.

وأوضح القصبي في تصريحات صحفية، أن الطرق الصوفية تحرص كل عام على الحصول على التصاريح الأمنية الخاصة بالموكب، حفاظا على المريدين.

ويشارك في الاحتفال 73 طريقة صوفية، أبرزها "الهاشمية والرفاعية والدسوقية والتيجانية والشاذلية".

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