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بالصور - قبل 72 ساعة من بدء الدراسة.. مدارس بورسعيد تحت حصار القمامة

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مصراوي Masrawy

بالصور - قبل 72 ساعة من بدء الدراسة.. مدارس بورسعيد تحت حصار القمامة

01:38 م الخميس 21 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

رصدت عدسة "مصراوي"، اليوم الخميس، انتشارًا للماشية والقمامة بمحيط عدد من مدارس محافظة بورسعيد قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، في ظل استياء من أولياء الأمور خوفًا على أبنائهم من انتشار الأمراض.

قمامة وماشية

وتواجدت أكوام من القمامة ومخلفات البناء وذبح الأضاحي بمحيط مدرسة طلعت حرب التجريبية المميزة للغات بمدينة بورفؤاد، بجانب وجود المدرسة في منطقة شبه مهجورة ومعدومة الخدمات، كما تم رصد أكوام من القمامة وعدد من الماشية بمحيط مدرسة الشهيد محمد صبري عبدالعال بحي الضواحي، بجانب قمامة بمحيط عدد من المدارس الأخرى بمناطق متفرقة.

أبنائنا في خطر

وأبدى عدد من أولياء الأمور انزعاجهم وخوفهم على أبنائهم من انتشار القمامة والمخلفات بمحيط عدد من المدارس، ما قد يشكل خطرًا على صحتهم، وانتشار الأوبئة والأمراض.

وقالت سامية صالح، ربة منزل، إنها تخشى على ابنتها من القمامة بمحيط المدرسة، فقد تتسبب في انتشار الأمراض وتجمع الحشرات ما يضر بصحة ابنتها وزملائها، مضيفة: "أبنائنا في خطر.. أين المسئولين؟".

اتفق معها حسن صالح، تاجر، قائلًا: "نحن نصمت على انتشار القمامة بمحيط منازلنا، لكن أهل نترك أولادنا وصحتهم معرضة للخطر، هل يرضي المسئولون أن يتعلم أبنائهم وسط القمامة؟ يجب أن يتدخل المحافظ شخصيًا ويوقف تلك المهزلة" - بحسب قوله.

رؤساء الأحياء يردون

من ناحية أخرى، قال عبدالحكيم القاضي، رئيس مدينة بورفؤاد، إنه تم إطلاق حملات مكبرة بمحيط مدارس المدينة وبمشاركة إدارتي تحسين البيئة والحدائق لرفع المخلفات والنظافة وتجريف الرمال من المدارس مع تقليم النخل والأشجار لاستقبال الدراسي، بالإضافة إلى تواجد إدارة الكهرباء ضمن الحملة لإصلاح أي أعطال داخل المدارس، كما تم قليم الأشجار والحدائق والأشجار بداخلها وبمحيطها، مؤكدًا أن الحملة ستنتهي من كافة أعمالها بالمدارسة قبل بدء العام الدراسي.

وأضاف السعيد رخا، رئيس حي الضواحي، أنه يترأس يوميًا حملات مكثفة بمحيط المدارس وداخلها تستهدف القيام بأعمال إزالة الهيش والحشائش ورفع مخلفات الأشجار والقمامة من داخل المدارس، بجانب نظافة أسوار المدارس والشوارع المحيطة بها.

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