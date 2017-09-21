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أب يتهم مستشفى خاص بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته بالغربية

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مصراوي Masrawy

أب يتهم مستشفى خاص بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته بالغربية

01:19 م الخميس 21 سبتمبر 2017

أب يتهم مستشفى خاص بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته بالغربية

الغربية _ مروة شاهين :

اتهمت أسرة الطفلة نورهان أيمن، من قرية دقرن بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، مستشفى خاص بالتسبب في وفاة نجلتهم، عقب دخولها في غيبوبة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال اللوز.

وحرر أيمن بهاء الدين، والد الطفلة محضرًا حمل رقم 48603 مركز شرطة كفر الزيات، يتهم فيه "فـ. ا" طبيب جراح، و"م. ا" طبيب التخدير، و"م. هـ" مدير مستشفى "هـ" التخصصي، بالإهمال والتسبب في تدهور حالة نجلته ودخولها في غيبوبة عقب إجراء عملية استئصال لوز لها بالمستشفى، نقلت على إثرها إلى مستشفى كفر الزيات العام ووفاتها به.

وأضاف والد المجني عليها، أن نجلته تبلغ من العمر 12 عامًا، دخلت مستشفى "هـ" التخصصي لإجراء عملية استئصال اللوز يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وبسبب جرعة بنج زائدة من طبيب التخدير دخلت في غيبوبة وظلت على مدار 5 ساعات بالمستشفى ولم تفق، وتم نقلها بعد ذلك إلى مستشفى كفر الزيات العام، بناء على نصيحة طبيب مخ وأعصاب تم استدعائه من قبل مدير المستشفى الخاص.

لافتًا إلى أن نجلته ظلت محجوزة بغرفة العناية المركزة بمستشفى كفرالزيات العام، لمدة أسبوع وتوفيت أمس، الأربعاء، بسبب إهمال الأطباء والتقصير في مهام عملهم الوظيفي.

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مصراوي Masrawy

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