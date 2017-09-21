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حملات مشتركة بين الأمن والطب البيطري لمواجهة "السعار" في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

حملات مشتركة بين الأمن والطب البيطري لمواجهة "السعار" في الوادي الجديد

01:15 م الخميس 21 سبتمبر 2017

حملة لمواجهة "السعار" بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، اليوم الخميس، حملات مشتركة مكبرة لمواجهة مرض السعار في قري ومدن المحافظة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور محمد بشير، لـ"مصراوي"، أن الحملات تتضمن إعدام الحيوانات الضالة والمصابة بمرض السعار وهي الثعالب والكلاب والذئاب في القرى البعيد والنائية والقريبة من المناطق الجبلية، بحيث يجري إعدام هذه الحيوانات من خلال طلقات الخرطوش أو باستخدام مادة "الاستركلين" السامة.

وأضاف بشير، أن الحملات تشمل أيضًا فحص وتحصين الماشية خاصة الأبقار والتي تعرضت لهجمات الحيوانات المصابة بمرض السعار، خاصة الثعالب والكلاب في الفترات المسائية بسبب ترك الفلاح للماشية في الحقول دون إدخالها في حظائر مما يعرض لمثل الهجمات.

كما لفت إلى، أن الجانب الآخر من الحملات يتضمن تنظيم ندوات توعية بمرض السعار وكيفية اكتشافه مبكرا وضرورة تحصين الماشية عند وجود آثار للعقر على جسمها، وأهمية حفظ الماشية داخل حظائر مغلقة وتوعية المزارعين المخالطين للأبقار بضرورة التحصين ضد المرض، حيث إن السعار من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية دفعت بأطباء متخصصين في الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، لرصد حجم مشكلة مرض السعار بالمحافظة وطرق مواجهته بطرق علمية صحيحة تضمن القضاء عليه في مراحله المبكرة.

وكانت الوادي الجديد، شهدت بداية الأسبوع الجاري، ظهور 19 حالة مصابة بمرض "السعار" في الأبقار في 3 قري جنوب مركز الخارجة وإصابة أسرة مكونة 4 أفراد ينهم طفل بإصابات خطيرة عقب هجمات الثعالب عليهم داخل منزلهم بقرية أسمنت بمركز الداخلة.

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مصراوي Masrawy

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